Увольнение уехавших за границу работников: можно и законно ли?

В Гоструда рекомендуют подождать с решением кадровых вопросов до конца войны

После начала российского вторжения в Украину многие жители нашей страны уехали за границу, при том некоторые это делали в экстренном порядке не предупредив об этом работодателя.

В этих условиях у работодателей возникает вопрос о том, что делать с сотрудниками, которые не могут посещать рабочее место и даже физически не находятся на территории Украины. Как сообщает sud.ua, в Гоструда говорят, что с вопросом увольнения в таком случае стоит повременить, а вот зарплату можно не выплачивать.

В ведомстве напомнили, что увольнение по собственному желанию и по согласию сторон осуществляется на основании заявления работника. Однако если он без согласования с руководством покинул рабочее место и не выполняет свои трудовые обязанности, то это можно расценивать, как прогул без уважительной причины.

"Поэтому рекомендуем в отсутствие заявления работника об увольнении не решать вопрос об увольнении работника до окончания боевых действий", — отметили в Гоструда.

Там напоминают, что в таких случаях в табеле можно проставлять причину "другие причины отсутствия". Основания на получение зарплаты работником отсутствуют.

Если работа должна быть сделана, то работодатель может нанять другого работника на условиях срочного трудового договора.

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