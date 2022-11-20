"Вогняна квітка" для окупантів: з'явилося відео, як нардеп Гончаренко передав бригаді Богуна САУ "Гвоздика"

Українці перераховували на самохідну гаубицю різні суми – від 20 грн до 2 мільйонів

На сайті Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна з’явилося відео передачі самохідної артилерійської установки (САУ) "Гвоздика", на яку українці зібрали 9,98 млн. гривень.

"Така залізна "квіточка" нам була дуже потрібна. Ми всі любимо квіти, і даруємо їх жінкам. Але ворогам даруватимемо "вогняні квіти", які вилетять зі ствола цієї пташки", — сказав журналіст і офіцер Тарас Березовець, з яким волонтери реалізували збір.

За словами Березовця, бійці вдячні кожному, хто вніс донати незалежно від їхнього розміру – можливо, 1 гривню, можливо – 10.

Як відомо, масштабний благодійний збір коштів на самохідну артилерійську установку було оголошено лише півмісяця тому. Цю шляхетну справу ініціювали Гончаренко-центри. Окрім онлайн-збору, волонтери проводили по всій країні низку благодійних заходів.

Емоційніше на церемонії висловився народний депутат Олексій Гончаренко.

"11 тисяч разів "дякую" всім 11 тисячам українців, які внесли донати", — заявив він. Наймолодшим, за словами депутата-волонтера, став 6-річний Миколка, який приніс 122 грн. зі своєї скарбнички. Також були внески по 20 грн., і 22 тисячі, і 2 млн. При цьому Гончаренко скромно промовчав, що його родина перерахувала на САУ 1 млн. гривень.

Крім того, депутат заявив, що передача "самохідки" – це подяка від усіх українців воїнам за те, що вони захищають нашу державу та звільняють нашу землю.

"Ми хочемо, щоб ви звільняли села, селища, та міста, а для цього ми повинні допомагати. Тому друзі, всі, хто може виділити гроші на бойову техніку або навіть приготувати пиріжки нашим військовим, робіть це. Давайте разом допомагати ЗСУ, бо ЗСУ сьогодні – це і є Україна", – резюмував Гончаренко.

"І ЗСУ – найкращі. Слава всім волонтерам ", — підтримав його Березовець.

Під час церемонії виявилося, що політтехнолога-журналіста та народного депутата об’єднує, як не дивно, артилерія – в обох дідусь були артилеристами.

"Мій дідусь знищував нацистів. А тепер ця прекрасна "дівчинка" знищуватиме російських нацистів", — заявив політтехнолог-офіцер, вказуючи на "самохідку".

Після "урочистого моменту" представник бригади ім. Івана Богуна провів коротке "знайомство" з САУ та перерахував її технічні характеристики: маса – 27 тонн, екіпаж – 5 осіб – командир гармати, старший навідник, механік-водій та два номери обслуги. Калібр гармати самохідної гаубиці – 122 мм, кількість пострілів – 40, з них 35 – осколково-фугасних, п’ять – акумулятивних (для стрільби прямим наведенням).

Швидкість бойової машини шосе — 60 км на годину, по пересіченій місцевості — 40 км на годину. Крім того, ця "Гвоздика" може ще й плавати зі швидкістю 6 км на годину.

Щоб показати САУ на ділі, екіпаж зайняв свої місця всередині бойової машини і під оплески присутніх зробив коло полем. Сподіватимемося, що й інші "поїздки" на "Гвоздиці" – навіть на полі бою – будуть не менш успішними.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як маленькі українці збирають гроші на ЗСУ.