"Огненный цветок" для оккупантов: появилось трогательное видео передачи САУ "Гвоздика" бригаде Богуна

Украинцы перечисляли на самоходную гаубицу различные суммы – от 20 грн до 2 миллионов

На сайте Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна появилось видео передачи самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика", на которую украинцы собрали 9,98 млн гривен.

"Такой железный "цветочек" нам был очень нужен. Мы все любим цветы, и дарим их женщинам. Но врагам будем дарить "огненные цветы", которые вылетят из ствола этой "птички", — сказал журналист и офицер Тарас Березовец, с которым волонтеры реализовали сбор.

По словам Березовца, бойцы благодарны каждому, кто внес донаты вне зависимости от их размера – возможно, 1 гривну, возможно – 10.

Как известно, масштабный благотворительный сбор средств на самоходную артиллерийскую установку был объявлен всего полмесяца назад. Это благородное дело инициировали Гончаренко центры. Кроме онлайн-сбора, волонтеры проводили по всей стране ряд благотворительных мероприятий.

Более эмоционально на церемонии высказался народный депутат Алексей Гончаренко.

"11 тысяч раз "спасибо" всем 11 тысячам украинцев, которые внесли донаты", — заявил он. Самым младшим, по словам депутата-волонтера, стал 6-летний Николай, который принес 122 грн из своей копилки. Также были взносы по 20 грн, и 22 тысячи, и 2 млн. При этом Гончаренко скромно промолчал, что его семья перечислила на САУ 1 млн гривен.

Кроме того, депутат заявил, что передача "самоходки" – это благодарность от всех украинцев воинам за то, что они защищают нашу державу и освобождают нашу землю.

"Мы хотим, чтобы вы освобождали села, поселки, и города, а для этого мы должны помогать. Поэтому друзья, все, кто может выделить деньги на боевую технику или приготовить пирожки нашим военным, делайте это. Давайте вместе помогать ВСУ, потому что ВСУ сегодня – это и есть Украина", — резюмировал Гончаренко.

"И ВСУ – самые лучшие. Слава всем волонтерам", — поддержал его Березовец.

Во время церемонии передачи оказалось, что политтехнолога и народного депутата объединяет, как ни странно, артиллерия – у обоих дедушки были артиллеристами.

"Мой дедушка уничтожал нацистов. А теперь эта прекрасная "девочка" будет уничтожать российских нацистов", — заявил политтехнолог-офицер, указывая на "самоходку".

После "торжественного момента" представитель бригады им. Ивана Богуна провел краткое "знакомство" с САУ и перечислил ее технические характеристики: масса – 27 тонн, экипаж – 5 человек – командир пушки, старший наводчик, механик-водитель и два номера обслуги. Калибр пушки самоходной гаубицы — 122 мм, количество выстрелов – 40, из них 35 – осколочно-фугасных, пять – аккумулятивных (для стрельбы прямой наводкой).

Скорость боевой машины по шоссе — 60 км в час, по пересеченной местности — 40 км в час. Кроме того, данная "Гвоздика" может еще и плавать со скоростью 6 км в час.

Чтобы показать САУ в деле, экипаж занял свои места внутри боевой машины и под аплодисменты собравшихся сделал круг по полю. Будем надеяться, что и остальные "поездки" на "Гвоздике" – даже на поле боя — будут не менее успешными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как маленькие украинцы собирают деньги на ВСУ.