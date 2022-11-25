Українці, чому ви не виходите на протести? Російський план із блекаутом і ракетним терором влучно висміяли у мережі

Жалюгідні потуги кремля викликати невдоволення українців призводять до зворотного ефекту

Завдаючи ударів по об’єктах критичної інфраструктури, російський ворог, напевно, сподівається викликати невдоволення серед українців і на те, що певна частка дискомфорту та поневірянь виведуть на вулицю тисячі незадоволених громадян з вимогою до влади розпочати переговори з противником.

Про те, як, швидше за все, будують свої припущення в росії, показав на сторінці в соціальній мережі співзасновник громадської організації "Демократична топор" Віктор Трегубов.

В уявній (а, можливо, і підслуханій) розмові один із співрозмовників, який представляє точку зору країни-агресора, дивується, чому українці не виходять на протести через відсутність світла, води та тепла.

"Вони вже прямо текстом нам кажуть. Ну, пояснюють, що обстрілюють електростанції, щоб ми вимагали нашого президента капітуляцію. І лукашенко саме сказав, що це Зеленський винен", — пишуть українці в коментарях.

Крім того, жалюгідні потуги путінських пропагандистів викликають лише сміх.

"Вони смішні. Звичайно, сподіваються на те, що українці вийдуть на площі тільки тому, що немає світла. Хтось у Росії багато грошей вкрав на прогнозах поведінки українців", — припускає автор одного з коментарів.

"Краще не скажеш. Браво!", "У крапку!", "Це ще м’яко сказано", — пишуть користувачі мережі.

Очевидно, росіянам невтямки, що кожен обстріл робить українців лише злішими і більш рішучими, і якщо хтось у керівництві країни почне навіть натякати на здачу інтересів України в обмін на ситу і комфортну обстановку, його одразу ж знесе хвиля народного гніву.

В цілому ж росія, схоже, не робить жодних висновків зі своєї історії, а також історії обожнюваного кремлівським фюрером СРСР. На початку 90-х років радянська імперія спробувала задушити "енергетичним зашморгом" Литву, яка заявила про рішення стати незалежною державою. Тоді все закінчилося розпадом Союзу. Дуже хочеться сподіватися, що історія з "енергетичним шантажем 2.0" призведе до розпаду росії.