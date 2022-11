Звання "найвпливовішої політикині Європи" Кірі Рудик видала організація з тисячею підписників

Обговорення нового звання Рудик не вщухає вже третій день

Одним з головних мемів останніх днів стала Кіра Рудик, — українська нардеп і голова партії "Голос", яка заявила, що вона найвпливовіша жінка-політик у Європі, при тому, що не кожен і в Україні знає, хто вона така.

Це звання Рудик дала організація під назвою "The Alliance of Her", — "Телеграф" вирішив докладніше розібратися, наскільки ж авторитетне подібне рішення.

На сторінці організації зазначено, що вона допомагає жінкам у Європі реалізовувати їхні політичні амбіції та руйнувати бар’єри на їхньому шляху.

"Настав час для жінок керувати Європою. Це її час. І вона буде почута", — йдеться в описі.

Також наголошується, що "Альянс" підтримують німецький ліберальний фонд Фрідріха Науманна, Європейський ліберальний форум та Європарламент.

При цьому примітно, що серед звичайних європейців організація не така вже й відома і популярна, — у неї всього 932 підписники в Instagram, і це рекорд серед соцмереж. Ще близько 400 та 700 підписників є у Facebook та Twitter.

Варто зауважити, що звання "найвпливовішої політикині Європи" від такої відомої організації вже третій день є предметом для жартів та приколів у соцмережах.

"Що з обличчям, Меркель?", "Є думка, що її життя це великий розіграш у стилі "Шоу Трумана", "Шоу Кіри", де вона править неіснуючою партією, ходить з автоматом і отримує нагороди найвпливовішої політикині", "Не дивно, що в країні, де Кіра Рудик вважає себе політикинею, кожен третій військовий експерт", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Також зауважимо, що у 2021 році Кіра Рудик була лише на 68 місці у рейтингу "100 найвпливовіших жінок України" за версією "Фокусу".

