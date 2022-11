Звание "самой влиятельной политикини Европы" Кире Рудик выдала организация с тысячей подписчиков

Обсуждения нового звания Рудик не утихают уже третий день

Одним из главных мемов последних дней стала Кира Рудик, — украинская нардеп и глава партии "Голос", которая заявила, что она самая влиятельная женщина-политик в Европе, при том, что не каждый и в Украине-то знает, кто она такая.

Звание это Рудик дала организация под названием "The Alliance of Her", — "Телеграф" решил подробнее разобраться, насколько же авторитетно подобное решение.

На странице организации указано, что она помогает женщинам в Европе реализовывать их политические амбиции и разрушать барьеры на их пути.

"Пришел час для женщин управлять Европой. Это ее время. И она будет услышана", — говорится в описании.

Также отмечается, что "Альянс" поддерживают немецкий либеральный фонд Фридриха Науманна, Европейский либеральный форум и Европарламент.

При этом примечательно, что среди обычных европейцев организация не так уж известна и популярна, — у нее всего 932 подписчика в Instagram, и это рекорд среди соцсетей. Еще около 400 и 700 подписчиков есть в Facebook и Twitter.

Стоит заметить, что звание "самой влиятельной политикини Европы" от столь известной организации уже третий день является предметом для шуток и приколов в соцсетях.

"Что с лицом, Меркель?", "Есть мысль, что ее жизнь это великий розыгрыш в стиле "Шоу Трумана", "Шоу Киры", где она правит несуществующей партией, ходит с автоматом и получает награды самой влиятельной политикини", "Не удивительно, что в стране, где Кира Рудик считает себя политикиней, каждый третий военный эксперт", — среди прочего, пишут в комментариях.

Также заметим, что в 2021 году Кира Рудик была лишь на 68 месте в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии "Фокуса".

Как сообщал "Телеграф", ранее Кира Рудик угодила в скандал из-за пиара на теме эвакуации героев с "Азовстали".