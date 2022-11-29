Син Портнова втік за кордон: як йому це вдалося

Не виключено, що подібний випадок не одиничний

Син колишнього заступника голови адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова зміг залишити Україну за підробленими документами в перший місяць вторгнення.

Як інформує видання "Наші Гроші – Львів", 29-річний Ігор Портнов перетнув кордон із Польщею, використовуючи підроблене звернення ГО "Народна самооборона", на підставі якого йому дали дозвіл від Львівської обласної військової адміністрації.

Журналісти змогли з’ясувати, що це звернення виявилося підробленим.

По-перше, це вказує змінене лого організації, у якому "затерли" слово "Львівщини", а в самому документі відсутнє ім'я керівника організації.

По-друге, привертає увагу те, що на штампі відсутній номер ЄДРПОУ.

Як так вийшло, що Портнов-молодший зміг перетнути кордон за підробленим документом, ніхто не може відповісти. У ЛОВА підкреслили, що вони не мають повноважень перевіряти правдивість таких звернень, а в ДПСУ відмовилися надавати інформацію через захист персональних даних.

Також незрозуміло, чи можуть правоохоронці притягнути чоловіка до відповідальності, оскільки покарання за неповернення з-за кордону наразі не встановлено. Однак, якщо інформація про підроблене звернення підтвердиться, то теоретично може бути розпочато розслідування за статтями про підробку документів або незаконне перетинання кордону.

Як повідомлялося раніше, син Портнова виїхав за кордон 22 березня, проте про це стало відомо лише на початку вересня. Тоді повідомлялося, що разом із ним територію України залишив і син сестри Андрія Портнова 23-річний Іван Піддубнов. Станом на 29 листопада тому вони не поверталися.

Нагадаємо, з 9 грудня 2021 року Портнов перебуває у списку санкцій США через причетність до корупційних справ.