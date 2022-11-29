Сын Портнова сбежал за границу: как ему это удалось

Не исключено, что подобный случай не единичный

Сын бывшего замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова смог покинуть Украину по поддельным документам в первый месяц вторжения.

Как информирует издание "Наші Гроші – Львів", 29-летний Игорь Портнов пересек границу с Польшей используя поддельное обращение ОО "Народная самооборона", на основании которого ему дали разрешение от Львовской областной военной администрации.

Журналисты смогли выяснить, что это обращение оказалось поддельным.

Во-первых, на это указывает измененное лого организации, на котором "затерли" слово "Львовщины", а на самом документе отсутствует имя руководителя организации.

Во-вторых, обращает на себя внимание то, что на печати отсутствует номер ЕГРПОУ.

Как так получилось, что Портнов-младший смог пересечь границу по поддельном документе, ответить никто не может. В ЛОВА подчеркнули, что у них нет полномочий проверять подлинность таких обращений, а в ГПСУ отказались предоставлять информацию из-за защиты персональных данных.

Также непонятно, могут ли правоохранители как-то притянуть мужчину к ответственности, поскольку наказания за невозвращение из-за границы в настоящее время не установлено. Однако если информация о поддельном обращении подтвердится, то теоретически может быть начато расследование по статьям о подделке документов или незаконном пересечении границы.

Как сообщалось ранее, сын Портнова уехал за границу 22 марта, однако об этом стало известно лишь в начале сентября. Тогда сообщалось, что вместе с ним территорию Украины покинул и сын сестры Андрея Портнова 23-летний Иван Поддубнов. По состоянию на 29 ноября назад они не возвращались.

Напомним, с 9 декабря 2021 года Портнов находится в санкционном списке США из-за причастности к коррупционным делам.