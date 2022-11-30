Під Києвом від удару струмом загинув підліток: деталі трагедії (фото)

Дитину намагалися реанімувати більш ніж пів години

На Київщині загинув підліток із села Нові Петрівці. Він оголеною рукою торкнувся трансформатора – дитину не змогли реанімувати.

Про це повідомив голова Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов. Він також розповів про деталі трагедії. 14-річний хлопчик приїхав із батьком на територію підприємства у справах. Там був трансформатор. Що спонукало підлітка доторкнутися до нього невідомо, але закінчилося все трагічно.

Хлопчика 40 хвилин намагалися реанімувати медики, їхні зусилля виявилися марними. Нєбитов закликає батьків розповісти дітям про правила безпеки.

Той самий фатальний трансформатор

Рука загиблого хлопчика обпалена

Нові Петрівці знаходяться у Вишгородському районі області

Зазначимо, що удари струмом небезпечні від трансформаторів, а й від побутових приладів. Серед них і мобільні телефони, якими в деяких випадках не рекомендується користуватися під час заряджання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні через неправильне використання генераторів уже почали страждати люди, є і смертельні випадки. Згідно з правилами розміщувати генератор у будинку не можна, його потрібно ставити не просто зовні, а на деякому віддаленні вікон.