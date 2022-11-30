Под Киевом от удара током погиб подросток: детали трагедии (фото)

Ребенка пытались реанимировать более получаса

В Киевской области погиб подросток из села Новые Петровцы. Он оголенной рукой коснулся трансформатора — ребенка не смогли реанимировать.

Об этом сообщил глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Он также рассказал детали трагедии. 14-летний мальчик приехал с отцом на территорию предприятия по делам. Там находился трансформатор. Что побудило подростка его коснуться неизвестно, но закончилось все трагически.

Мальчика 40 минут пытались реанимировать медики, их усилия оказались тщетными. Небытов призывает родителей рассказать детям про правила безопасности.

Тот самый роковой трансформатор

Рука погибшего мальчика обожжена

Новые Петровцы находятся в Вышгородском районе области

Отметим, что удары током опасны не только от трансформаторов, но и от бытовых приборов. Среди них и мобильные телефоны, которыми в некоторых случаях не рекомендуется пользоваться во время зарядки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине из-за неправильного использования генераторов уже начали страдать люди, есть и смертельные случаи. Согласно правилам размещать генератор в доме нельзя, его нужно ставить не просто снаружи, а на некотором отдалении от окон.