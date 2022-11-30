Заступник голови російської Держдуми в Україні загрожує довічна — гучна заява ГБР

Дії бабакова призвели до численних жертв

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у скоєнні кримінального злочину заступнику голови держдуми росії олександру бабакову, який голосував за приєднання до росії тимчасово окупованих територій України.

На офіційній сторінці ГБР в Telegram повідомляється, що бабаков проголосував за низку федеральних законів про включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу російської федерації як новостворених суб’єктів федеративної республіки.

Українські правоохоронці встановили, що фігурант справи і раніше підтримував своїм голосом усі злочинні рішення, пов’язані із військовими діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави. Зазначається, що його навмисні дії призвели до численних жертв серед українських військовослужбовців та мирного населення, пошкодження та знищення об’єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури нашої країни.

Повідомляється, що з огляду на все вищесказане російському депутату тепер загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У ГБР додали, що наразі слідчі вивчають матеріали щодо повідомлення про підозру та іншим російським депутатам, які приймають аналогічні рішення. Крім того, слідчі Бюро досліджують питання можливої причетності заступника голови Держдуми до діяльності групи компаній VS Energy, яка має об’єкти критичної інфраструктури на території нашої країни.

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