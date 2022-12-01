Рус

Стріляли по домівках: окупанти знову залишили Херсон без світла (фото та відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Херсонцям знову доведеться використати всі способи виживання до закінчення ремонту
Херсонцям знову доведеться використати всі способи виживання до закінчення ремонту. Фото Колаж "Телеграфа"

Кількість постраждалих поки що не озвучувалася

Звільнений на початку листопада Херсон знову залишився без води та електроенергії – росіяни продовжують поливати вогнем місто. У ніч проти першого грудня вони були особливо потужними. Окрім наслідків для електромережі, серйозно постраждали і будинки мешканців — кілька багатоповерхівок спалахнули.

Як повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, у "Херсонобленерго" вже розпочали розв'язання проблеми. Енергетикам лише напередодні вдалося відновити напругу в електромережах для більш як половини жителів міста.

Повідомляється, що нічний обстріл росіян по Херсону вівся з артилерії. Електрика та вода зникли одразу після обстрілу в деяких районах. Зайнявся житловий будинок, автомобілі, постраждала газова труба. Кількість постраждалих невідома.

Обстріл Херсона 1 грудня
У Херсоні горів житловий будинок

Зазначимо, що район, куди влучили росіяни, був із найменш відновленою енергосистемою. На 30 листопада вдалося відновити подачу у всьому Херсоні на 65%, електроенергію мали 87 тисяч абонентів. Нагадаємо, коли росіяни готувалися відступати з Херсона, вони підірвали все можливе комунальне обладнання, щоб залишити людей без світла, води та газу. Ще до відновлення подачі комунальних послуг у місті почали працювати українські компанії – пошти, АТБ, банки.

Теги:
#Електроенергія #Обстріл #Херсон