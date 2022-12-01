Стріляли по домівках: окупанти знову залишили Херсон без світла (фото та відео)

Кількість постраждалих поки що не озвучувалася

Звільнений на початку листопада Херсон знову залишився без води та електроенергії – росіяни продовжують поливати вогнем місто. У ніч проти першого грудня вони були особливо потужними. Окрім наслідків для електромережі, серйозно постраждали і будинки мешканців — кілька багатоповерхівок спалахнули.

Як повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, у "Херсонобленерго" вже розпочали розв'язання проблеми. Енергетикам лише напередодні вдалося відновити напругу в електромережах для більш як половини жителів міста.

Повідомляється, що нічний обстріл росіян по Херсону вівся з артилерії. Електрика та вода зникли одразу після обстрілу в деяких районах. Зайнявся житловий будинок, автомобілі, постраждала газова труба. Кількість постраждалих невідома.

У Херсоні горів житловий будинок

Зазначимо, що район, куди влучили росіяни, був із найменш відновленою енергосистемою. На 30 листопада вдалося відновити подачу у всьому Херсоні на 65%, електроенергію мали 87 тисяч абонентів. Нагадаємо, коли росіяни готувалися відступати з Херсона, вони підірвали все можливе комунальне обладнання, щоб залишити людей без світла, води та газу. Ще до відновлення подачі комунальних послуг у місті почали працювати українські компанії – пошти, АТБ, банки.