"Заморозка" війни з росією призведе до серйозних наслідків для України — ISW

Тимчасове припинення бойових дій в Україні збільшить ймовірність нового російського вторгнення в майбутньому

Українські військові продовжують оборону проти ворога. Все частіше йдеться про переговори, хоча Україна не погодиться на умови Росії, які мають на увазі продовження окупації українських земель.

В Інституті вивчення війни вважають, що "порада шукати компроміс із росією в точці високого тиску на Україну є небезпечною дурістю". Директор проєкту критичних загроз інституту підприємництва AEI Фредерік Каган висловлює думку, що ухвалення росією розумних компромісних умов майже неймовірне через внутрішню високу ціну. "Немає жодних підстав вважати, що путін (президент росії володимир путін, — ред) або будь-який його наступник відмовиться від своїх максималістських цілей щодо України, навіть якщо він або його наступник погодиться на тимчасове припинення бойових дій", — пише він у статті.

росія продовжуватиме намагатися повністю підпорядкувати Україну. Якщо угоду буде укладено зараз — путін намагатиметься силою її переглянути, якщо на його думку (або наступника) ситуація буде сприятливою. Припинення вогню може дозволити росії відновити військову перевагу над Україною.

Каган виділив сім ймовірних розвитків подій у кілька років після перемир’я, якщо воно буде укладено зараз:

Українська військова міць буде нижчою, ніж зараз Російська військова міць буде більшою, ніж зараз, і зростатиме Західна військова підтримка України буде меншою Західна економічна підтримка України буде недостатньою та скоротиться Загальний західний ентузіазм щодо підтримки України знизиться Внутрішньоукраїнська згуртованість буде нижчою Цілі росії щодо України та США залишаться незмінними

На думку експерта, західні країни мають використовувати перевагу, щоб запобігти спроможності росії відновлювати війни в майбутньому. Для США це питання актуальне, оскільки війна в Україні наражає на небезпеку Європу і НАТО і може призвести до ескалації, аж до застосування ядерної зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Джо Байден висловив готовність спілкуватися з путіним, але в кремлі вже заявили, що відкриті до переговорів, але каменем спотикання стане статус окупованих територій. В Україні йти на компроміси із загарбниками не хочуть.