Ватажок бойовиків "днр" танцював під хіт про ЗСУ? у мережі обговорюють гучне відео

У мережі задумались про достовірність відео

По мережі розлетілося відео, на якому, як стверджується, знято як ватажок бойовиків т.зв. "днр"денис пушилін веселиться в готелі цього літа.

Примітно, що на відео чути популярну українську пісню "Допоможе ЗСУ" від Chico і Qatoshi. Попри те, що правдивість цих кадрів перевірити складно, у мережі вже розпочалося активне обговорення.

Зокрема, деякі висловили думку, що звук могли накласти на відео. Однак інші вказали, що це там не головне, а увагу треба звернути на те, що пушилін танцює на курортах, доки мобілізовані з ОРДЛО тисячами помирають на фронті під ударами українських військових.

Як повідомлялося раніше, скандальний російський чиновник і колишній глава "Роскосмосу" дмитро рогозін вирушив воювати в Україну, маючи при собі спорядження з країн НАТО. Це викликало подив у місцевих воєнкорів, які нагадали, що він також обіймав посаду голови колегії військово-промислової комісії росії і відповідав за оснащення російських солдатів. Серед іншого він дуже активно просував бронежилети "Ратник".