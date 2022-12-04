Главарь боевиков "днр" сплясал под хит о ВСУ? в сети обсуждают нашумевшее видео

В сети задались вопросом о достоверности видео

По сети разлетелось видео, на котором, как утверждается, запечатлено как главарь боевиков т.н. "днр" денис пушилин веселится в отеле этим летом.

Примечательно, что на видео слышна популярная украинская песня "Допоможе ЗСУ" от Chico и Qatoshi. Несмотря на то, что достоверность этих кадров проверить сложно, в сети уже началось активное обсуждение.

В частности некоторые высказали мнение, что звук могли наложить на видео. Однако другие указали, что это там не главное, а внимание надо обратить на то, что пушилин отплясывает на курортах, пока мобилизированные из ОРДЛО тысячами умирают на фронте под ударами украинских военных.

Как сообщалось ранее, скандальный российский чиновник и бывший глава "Роскосмоса" дмитрий рогозин отправился воевать в Украину имея при себе снаряжение из стран НАТО. Это вызвало недоумение у местных военкоров, которые напомнили, что он также занимал должность председателя коллегии военно-промышленной комиссии рф и отвечал за оснащение российских солдат. Среди прочего он очень активно продвигал бронежилеты "Ратник".