"Рухаються зі швидкістю танка": Кулеба розповів про прогрес у переговорах про постачання Abrams для ЗСУ

Україна постійно порушує тему постачання танків на потреби ЗСУ

Українські політики на кожній зустрічі з представниками США порушують тему надання ЗСУ систем ППО Patriot та танків Abrams.

Як повідомляє "Гордон", про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу. За його словами, розмова йде складно, але все ж таки певний поступ у цьому напрямку є.

"Безумовно, мені б хотілося, щоб вона рухалася зі швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка, тому займає час", — розповів він.

Міністр зазначив, що тема постачання важкої зброї порушується регулярно на рівні президента, його офісу та на рівні МЗС. Водночас він наголосив, що іноземні партнери роблять все можливе, щоб розв'язати найактуальніші проблеми України.

За словами Кулеби, для України немає жодних "заборонених тем" у питаннях постачання будь-яких видів озброєння.

Як повідомлялося раніше, посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявляв, що українська сторона має низку обґрунтованих причин розраховувати на те, що ФРН все ж таки погодиться надати Україні танки Leopard 2.

Водночас інші союзники теж працюють над постачаннями танків для ЗСУ, проте наголос в основному робиться на машини радянського виробництва.

Полковник запасу Сергій Грабський пояснив "Телеграфу", що в цьому є певний сенс, оскільки ЗСУ вміють поводитися з цими зразками озброєння, а також, що важливо, мають можливості для їх ремонту.