Ще одне західне видання назвало Зеленського людиною року

Український лідер отримав ще одне престижне звання

Президент України Володимир Зеленський, який став людиною року за версією британського видання "Financial Times", продовжує збирати престижні нагороди.

Так цього разу його визнали людиною року за версією головного інформаційно-політичного журналу Австрії Profil. При цьому видання навіть присвятило українському лідеру статтю з гучною назвою "Володимир Зеленський: Людина, яка сколихнула вільний світ".

Зокрема автори матеріалу вказують, що нині всі, хто зараховує себе до західного світу, приходить до висновку, що український президент також є частиною Заходу.

"І це не пов’язано з браком оригінальності, коли британська газета Financial Times, американський журнал "Time", а тепер і журнал Profil вважають одну й ту саму особу найбільш важливою і впливовою цього року", — йдеться у статті.

Видання зазначає, що Зеленському вдалося переконати Захід у тому, що напад росії є атакою проти всього вільного світу та загрозою для демократії.

Журнал також наголосив, що український президент зміг ініціювати "повернення Заходу" та знову дати НАТО сенс до існування.

Як повідомлялося раніше, після того, як Financial Times визнав Зеленського людиною року, подібну нагороду він отримав від американського журналу Time.

Видання Politico теж не стало стояти осторонь і назвало Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2022 році.