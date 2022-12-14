Україна отримає від Франції новітній зенітно-ракетний комплекс: деталі
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Україна може отримати одну з найновіших систем ППО у світі
Італія та Франція досягли згоди щодо передачі Україні новітніх зенітно-ракетних комплексів SAMP-T Mamba.
Як повідомляє французьке видання Challenges з посиланням на заяву посла Франції в Україні Етьєна де Понсен, Париж і Рим готові до постачання необхідних для захисту української критичної інфраструктури систем.
"Це дуже наполегливе прохання президента (Володимира, — ред.) Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином, ми можемо задовольнити їхні потреби", — сказав він.
Зазначається, що французька сторона спочатку була готова розпочати постачання, проте Італія запросила додаткові консультації.
Видання наголошує, що виходячи із заяв посла, остання перешкода у цьому питанні була подолана, проте коли почнуться поставки у матеріалі не зазначено.
SAMP-T Mamba — це один з найновіших ЗРК в Європі, його перший дивізіон був прийнятий на озброєння у 2011 році, а його характеристики можна порівняти з останніми модифікаціями американської ЗРК Patriot.
Своєю чергою у традиційному відеозверненні Зеленський натякнув на "важливий прогрес" у питанні захисту українського неба.
"Провів сьогодні засідання Ставки. Говорили, зокрема, і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну та протидронну оборону. І робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та потужні системи. За цей тиждень ми маємо важливий прогрес у питанні ППО", — сказав він.
Варто зазначити, що Франція вже допомагала Україні з ППО, передавши дві батареї ЗРК Crotale. Крім того, Київ і Париж ведуть переговори про постачання французьких танків Leclerc.