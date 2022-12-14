Украина получит от Франции новейший зенитно-ракетный комплекс: детали

Украина может получить одну из новейших систем ПВО в мире

Италия и Франция достигли согласия в вопросе передачи Украине новейших зенитно-ракетных комплексов SAMP-T Mamba.

Как информирует французское издание Challenges со ссылкой на заявление посла Франции в Украине Этьена де Понсен, Париж и Рим готовы к поставкам необходимых для защиты украинской критической инфраструктуры систем.

"Это очень настойчивая просьба президента (Владимира, — ред.) Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", — сказал он.

Отмечается, что французская сторона изначально была готова начать поставки, однако Италия запросила дополнительные консультации.

Издание подчеркивает, что исходя из заявлений посла, последнее препятствие в этом вопросе было преодолено, однако когда начнутся поставки в материале не указано.

SAMP-T Mamba — это один из новейших ЗРК в Европе, его первый дивизион был принят на вооружение в 2011 году, а его характеристики сравнимы с последними модификациями американской ЗРК Patriot.

В свою очередь, в традиционном видеообращении Зеленский намекнул на "важный прогресс" в вопросе защиты украинского неба.

"Провел сегодня заседание Ставки. Говорили, в частности, и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы. За эту неделю мы имеем важный прогресс в вопросе ПВО", — сказал он.

Стоит отметить, что Франция уже помогала Украине с ПВО, передав две батареи ЗРК Crotale. Кроме того Киев и Париж ведут переговоры о поставках французских танков Leclerc.