РосЗМІ "поховали" Турчинова: політик дав росіянам пораду

Турчинов прокоментував новину про свою "смерть"

Після фейку росіян про смерть парамедика-добровольця із США під Бахмутом, росЗМІ вирішили "підхопити хвилю" і запустили у мережі чергову брехню. Цього разу "під ударом" виявився екссекретар РНБО Олександр Турчинов, якого в росії вирішили "поховати". У відповідь політик порадив пропагандистам починати копати для себе ями.

14 грудня у російських ЗМІ з’явилася інформація про нібито загибель Олександра Турчинова. Пропагандисти заявили, що він загинув у дорожньо-транспортній пригоді у Києві. Разом з ним росіяни "поховали" ще одного невідомого водія, який нібито вів ту саму машину.

Турчинов своєю чергою на своїй сторінці у Facebook різко відреагував на черговий безглуздий фейк російської пропаганди.

"У російських змі почали розганяти фейк про мою загибель. Хочу засмутити орків-мрійників — не дочекаєтеся! Краще вже зараз починайте копати ями для себе. Вони вам знадобляться найближчим часом!", — зазначив Турчинов.

Турчинов опублікував на своїй сторінці скріншот новини про свою "смерть"

У мережі вже встигли відреагувати на фейк росіян про смерть Турчинова.

Дехто вважає, що такий фейк може бути якимось попередженням і порадили Турчинову бути обережнішим.

Також деякі звернули увагу, що росіяни написали у своїй новині про Турчинова як про експрезидента.

Зазначимо, що Олександр Турчинов був виконувачем обов’язків президента України після втечі Януковича — з 23 лютого по 7 червня 2014 року.

У деяких коментарях можна побачити, що Турчинова, сміючись, називають "кривавим пастором". Раніше в одному з інтерв’ю політик заявляв, що так його називають росіяни. " Ви знаєте, мене і раніше "пастором" називали, але росіяни додали "кривавий", мабуть, вважаючи, що я їхньою кров’ю снідаю, а іноді й вечеряю. Якось спокійно я до цього ставлюся, навіть звик", — зазначив Турчинов. .

Нагадаємо, що раніше росіяни придумали фейк-страшилку про ЗСУ. У Генштабі Збройних Сил України швидко викрили неправдиву новину