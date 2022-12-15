РосСМИ "похоронили" Турчинова: политик дал россиянам совет

Турчинов прокомментировал новость о своей "смерти"

После фейка россиян о смерти парамедика-добровольца из США под Бахмутом, росСМИ решили "подхватить волну" и запустили по сети очередную ложь. На сей раз "под ударом" оказался экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, которого в рф решили "похоронить". В ответ на это политик посоветовал пропагандистам начинать копать для себя ямы.

14 декабря в российских СМИ появилась информация о якобы гибели Александра Турчинова. Пропагандисты заявили, что он погиб в дорожно-транспортном происшествии в Киеве. Вместе с ним россияне "похоронили" еще одного неизвестного водителя, который якобы вёл ту самую машину.

Турчинов в свою очередь на своей странице в Facebook резко отреагировал на очередной нелепый фейк российской пропаганды.

"В российских сми начали разгонять фейк о моей гибели. Хочу огорчить орков-мечтателей – не дождетесь! Лучше уж сейчас начинайте копать ямы для себя. Они вам понадобятся в ближайшее время!", — отметил Турчинов.

Турчинов опубликовал на своей странице скриншот новости о своей "смерти"

В сети уже успели отреагировать на фейк россиян о смерти Турчинова.

Некоторые посчитали, что такой фейк может быть неким предупреждением и посоветовали Турчинову быть осторожнее.

Также некоторые обратили внимание, что россияне написали в своей новости о Турчинове, как об экс-президенте.

Отметим, что Александр Турчинов был исполняющим обязанности президента Украины после бегства Януковича — с 23 февраля по 7 июня 2014.

В некоторых комментариях можно заметить, что Турчинова, смеясь, называют "кровавым пастором". Ранее в одном из интервью политик заявлял, что так его называют россияне. "Вы знаете, меня и раньше "пастором" называли, но россияне добавили "кровавый", видимо, считая, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю. Как-то спокойно я к этому отношусь, даже привык", — отметил Турчинов.

Напомним, что ранее россияне придумали фейк-страшилку о ВСУ. В Генштабе Вооруженных Сил Украины быстро разоблачили неправдивую новость.