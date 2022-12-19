Свята наближаються: як працюватимуть банки на Новий рік та Різдво

У графіках роботи банків можуть бути невеликі зміни у святкові дні

Національний банк України оприлюднив графіки роботи банківських установ та Системи електронних платежів (СЕП) на новорічні свята.

Як йдеться у повідомленні на сайті НБУ, особливих змін у роботі СЕП не буде, за винятком безпосередньо 31 грудня та 1 січня.

Зокрема, зазначається, що 31 грудня банківський день буде відкрито датою 2 січня, а міжбанківські операції відбуватимуться лише до 15:00.

1 січня банківський день також буде відкрито датою 2 січня, а міжбанківські операції проводитимуться з 9:00.

7 та 8 січня банківські операції проводитимуться за датою 9 січня.

Зазначається, що 31 грудня та 1 січня комерційні банки самі визначатимуть графік своєї роботи відповідно до власних потреб та потреб клієнтів. Те саме стосується 24-25 грудня та 7-8 січня

Також банки зобов’язані подбати про наявність грошей у банкоматах для забезпечення їхньої безперебійної роботи у святковий період.

Як повідомлялося раніше, попри воєнний час та постійні обстріли, українці готуються до новорічного періоду, а у містах почали з’являтися ялинки. Так, у Києві головну ялинку країни запалили 19 грудня, цього року її висота становить лише 12 метрів, замість 31 минулого року. У Харкові ж святкове дерево взагалі розмістили під землею.