Праздники приближаются: как будут работать банки на Новый год и Рождество

В графиках работы банков могут быть небольшие изменения в праздничные дни

Национальный банк Украины обнародовал графики работы банковских учреждений и Системы электронных платежей (СЭП) на новогодние праздники.

Как говорится в сообщении на сайте НБУ, особых изменений в работе СЭП не будет, за исключением непосредственно 31 декабря и 1 января.

В частности, указывается, что 31 декабря банковский день будет открыт датой 2 января, а межбанковские операции будут совершаться лишь до 15:00.

1 января банковский день тоже будет открыт датой 2 января, а межбанковские операции будут проводиться с 9:00.

7 и 8 января банковские операции будут проводиться по дате 9 января.

Отмечается, что 31 декабря и 1 января коммерческие банки сами будут определять график своей работы в соответствии с собственными нуждами и потребностями клиентов. То же касается 24-25 декабря и 7-8 января

Также банки обязаны позаботиться о наличии денег в банкоматах для обеспечения их бесперебойной работы в праздничный период.

Как сообщалось ранее, несмотря на военное время и постоянные обстрелы, украинцы готовятся к новогоднему периоду, а в городах начали появляться елки. Так в Киеве главную елку страны зажгли 19 декабря, в этом году ее высота составляет всего 12 метров, вместо 31 в прошлом году. В Харькове же праздничное дерево и вовсе разместили под землей.