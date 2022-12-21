На Тернопільщині грошима забило каналізацію (відео)

Усі купюри виявилися справжніми

У місті Ланівці Тернопільської області стався незвичайний випадок – комунальники виявили у каналізації сотні справжніх купюр. Більшість із них були обгорілими.

Міський голова Ланівців Роман Казновецький опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, зняте співробітниками комунальної служби, які того дня приїхали чистити каналізацію та натрапили на грошову знахідку. Вони розповіли, що знайшли велику кількість купюр євро та британських фунтів.

"Шановні мешканці Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. А краще донатьте на ЗСУ", — написав мер.

Зазначається, що лише сотнями у каналізацію було спущено понад 700 євро. А загальна сума "скарбу" залишається невідомою. Як купюри опинилися в такому несподіваному місці, в місті не знають.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні оновили одну із ходових купюр. У Національному банку України показали, як тепер вона тепер має вигляд. Як з’ясувалося, нова купюра вводиться в обіг планово — вона має замінити вже зношені та врегулювати обіг.