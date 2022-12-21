На Тернопольщине деньгами забило канализацию (видео)

Все купюры оказались настоящими

В городе Лановцы Тернопольской области произошел необычный случай — коммунальщики обнаружили в канализации сотни настоящих купюр. Большинство из них были обгоревшими.

Городской глава Лановцов Роман Казновецкий опубликовал на своей странице в Facebook видео, снятое сотрудниками коммунальной службы, которые в тот день приехали чистить канализацию и наткнулись на денежную находку. Они рассказали, что нашли большое количество купюр евро и британских фунтов.

"Уважаемые жители Лановецкой общины и Украины. Не забивайте канализацию. Пользуйтесь банковскими учреждениями. А лучше донатьте на ВСУ", — написал мэр.

Отмечается, что только сотнями в канализацию было спущено более 700 евро. А общая сумма "клада" остается неизвестной. Каким образом купюры оказались в столь неожиданном месте, в городе не знают.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине обновили одну из ходовых купюр. В Национальном банке Украины показали, как теперь она теперь выглядит. Как выяснилось, новая купюра вводится в оборот планово — она должна заменить уже изношенные и урегулировать оборот