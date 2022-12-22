В Україні хочуть оновити автоцивілку: що слід знати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Наразі авто в Україні страхують за законом 20-річної давнини
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав до ВР законопроект про обов’язкову "автоцивілку".
Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), а в народі "автоцивілка" — це найбільш поширений вид страхування авто в Україні.
На даний момент страхування авто в нашій країні здійснюється згідно із Законом "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який було прийнято 20 років тому. Відтоді багато змінилося, тому законодавча норма вимагає оновлення, щоб задовольнити сучасні потреби як споживачів, так і учасників ринку.
Крім того, новий законопроект приведе страхування авто в Україні у відповідність до вимог ЄС, адже при його складанні враховували найкращий європейський досвід.
Також Данило Гетманцев перерахував проблеми, які новий законопроект щодо страхування авто дозволить вирішити. Серед них:
- недосконалість процедур розрахунку та здійснення страхової виплати щодо відшкодування збитків, заподіяних внаслідок ДТП;
- низький ліміт відповідальності страховика;
- державне регулювання ціноутворення з цього виду страхування;
- низька ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та обмежена роль держави у контролі його діяльності.
Раніше ми розповідали про те, як відкрити замерзлий замок авто або двері. Цей простий лайфхак заощадить гроші та час.