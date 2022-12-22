В Україні хочуть оновити автоцивілку: що слід знати

Наразі авто в Україні страхують за законом 20-річної давнини

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав до ВР законопроект про обов’язкову "автоцивілку".

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), а в народі "автоцивілка" — це найбільш поширений вид страхування авто в Україні.

На даний момент страхування авто в нашій країні здійснюється згідно із Законом "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який було прийнято 20 років тому. Відтоді багато змінилося, тому законодавча норма вимагає оновлення, щоб задовольнити сучасні потреби як споживачів, так і учасників ринку.

Крім того, новий законопроект приведе страхування авто в Україні у відповідність до вимог ЄС, адже при його складанні враховували найкращий європейський досвід.

Також Данило Гетманцев перерахував проблеми, які новий законопроект щодо страхування авто дозволить вирішити. Серед них:

недосконалість процедур розрахунку та здійснення страхової виплати щодо відшкодування збитків, заподіяних внаслідок ДТП;

низький ліміт відповідальності страховика;

державне регулювання ціноутворення з цього виду страхування;

низька ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та обмежена роль держави у контролі його діяльності.

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