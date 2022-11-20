Коли в Україні запровадять добровільне пенсійне страхування: відповідь Мінсоцполітики

Щоб розпочати співпрацю з ПФУ, потрібно буде підписати договір

Добровільне пенсійне страхування в Україні офіційно затверджено Верховною Радою — згідно з ним можна самостійно укласти договір із Пенсійним фондом та сплачувати за себе внески з 16-річного віку. Суму та частоту людина зможе визначати сама. Також буде можливість доплачувати до пенсії інших людей.

Проте, чинність закону ще не введено. Перша заступниця міністерки соцполітики Дар’я Марчак повідомила, що очікується публікація закону. Запрацювати він має за три місяці після публікації, але це може статися і раніше.

За ці три місяці уряд та Пенсійний фонд мають підготувати не лише додаткові нормативні акти, а й розробити порядок підписання та текст типового договору. Марчак наголосила, що це питання може бути вирішене швидше ніж за три місяці.

Нагадаємо, договір на добровільне пенсійне страхування можна буде укласти з ПФУ, не виходячи з дому — скориставшись порталом фонду або вебверсією "Дії". Раніше "Телеграф" розповідав, що цифровізація продовжує проникати у сферу пенсійного забезпечення — отримати посвідчення в електронній формі можуть пенсіонери, які вийшли на відпочинок після 2014 року. Решта послуг доступна після заміни старої "книжки" на пластикове посвідчення. Для тих, хто виходить на пенсію в 2023 році, окрім початку роботи добровільного страхування, є ще новини — мінімальну кількість років страхового стажу для початку заслуженого відпочинку збільшили.