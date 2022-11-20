Когда в Украине введут добровольное пенсионное страхование: ответ Минсоцполитики

Чтобы начать сотрудничество с ПФУ нужно будет подписать договор

Добровольное пенсионное страхование в Украине официально утверждено Верховной Радой — согласно ему можно самостоятельно заключить договор с Пенсионным фондом и платить за себя взносы с 16-летнего возраста. Сумму и частоту человек сможет определять сам. Также появится возможность доплачивать к пенсии других людей.

Однако, в действие закон еще не введен. Первый замминистра соцполитики Дарья Марчак сообщила, что ожидается публикация закона. Заработать он должен спустя три месяца после публикации, но это может произойти и раньше.

За эти три месяца правительство и Пенсионный фонд должны подготовить не только дополнительные нормативные акты, но и разработать порядок подписания и текст типового договора. Марчак отмела, что этот вопрос может быть решен быстрее чем за три месяца.

Напомним, договор на добровольное пенсионное страхование можно будет заключить с ПФУ не выходя из дома — воспользовавшись порталом фонда или вебверсией "Дии". Ранее "Телеграф" рассказывал, что цифровизация продолжает проникать в сферу пенсионного обеспечения — получить удостоверение в электронной форме могут пенсионеры, вышедшие на отдых после 2014 года. Остальным услуга доступна после замены старой "книжечки" на пластиковое удостоверение. Для тех, кто выходит на пенсию в 2023 кроме начала работы добровольного страхования есть еще новости — минимальное количество лет страхового стажа для начала заслуженного отдыха увеличили.