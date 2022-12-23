Не лише дрони та ракети: Клімкін назвав ще одну загрозу для України від Ірану

Іранці можуть надавати допомогу росії, однак мова не про зброю

Російські окупанти в атаках на українські міста використовують іранські дрони-камікадзе, хоча Тегеран неодноразово заперечував постачання зброї росії під час повномасштабної війни. Однак це не є єдиною загрозою для України з боку Ірану.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що іранські дрони — це критична загроза, але ще одна полягає в тому, що Тегеран може надавати допомогу росії, збираючи найманців для війни в Україні.

"Ще одна загроза полягає в тому, що іранці можуть надавати росії допомогу, щоб збирати для неї найманців, яких росії потім може використати (у війні проти України. — Авт.). Це — шиїти, що воювали переважно, в тому числі в Сирії", — зазначив Клімкін.

На його думку, набирати найманців за сприяння Ірану можуть також і в Іраку, і в Пакистані. Це другий можливий напрям співпраці Росії та Ірану.

Клімкін додав, що співпраця Росії та Ірану триватиме доти, доки не перезавантажиться один або обидва режими. Він вважає, що вони співпрацюватимуть, оскільки розуміють, що це питання їхнього виживання.

Нагадаємо, що Іран вигадав, як передати росії ракети в обхід санкцій ООН.

Більше заяв дипломата читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Про Зеленського в США, чергову загрозу від Ірану, страх лукашенка і шоу медведєва: інтерв`ю з Павлом Клімкіним".