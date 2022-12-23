Не только дроны и ракеты: Климкин назвал еще одну угрозу Украине со стороны Ирана

Иранцы могут оказывать помощь россии, но речь не об оружии

Российские оккупанты в атаках на украинские города используют иранские дроны-камикадзе, хотя Тегеран неоднократно отрицал поставку оружия россии во время полномасштабной войны. Однако это является не единственной угрозой Украине со стороны Ирана.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью "Телеграфу", что иранские дроны — это критическая угроза, но еще одна заключается в том, что Тегеран может оказывать помощь россии, собирая для нее наемников для войны в Украине.

"Еще одна угроза заключается в том, что иранцы могут оказывать россии помощь, чтобы собирать для нее наемников, которых рф потом может использовать (в войне против Украины. — Авт.). Это — в основном воевавшие шииты, в том числе в Сирии", — отметил Климкин.

По его мнению, набирать наемников при содействии Ирана могут также в Ираке и Пакистане. Это — второе возможное направление сотрудничества россии и Ирана.

Климкин добавил, что сотрудничество двух режимов будет продолжаться до тех пор, пока не перезагрузится один из них или оба. Он считает, что диктатуры будут сотрудничать, поскольку понимают, что это вопрос их выживания.

Напомним, что Иран придумал, как передать россии ракеты в обход санкций ООН.

Больше заявлений дипломата читайте на сайте "Телеграф" в статье: "О Зеленском в США, очередной угрозе от Ирана, страхе лукашенко и шоу медведева: интервью с Павлом Климкиным".