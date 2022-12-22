Сколько иранских дронов осталось у россии: разъяснение ВСУ

Россияне стали немного по-другому запускать дроны-камикадзе по украинским городам

Количество дронов-камикадзе иранского производства, которыми атакует Украину россия, сокращается. В распоряжении оккупантов сейчас около пары сотни беспилотников, переданных Ираном рф в рамках последней партии.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфир телеканала Freedom, сообщает РБК-Украина. По ее словам, российские военные стали несколько иначе подходить к запуску БПЛА.

Так, Гуменюк сообщила, что последняя партия от Ирана агрессору насчитывала около 250 дронов. По подсчетам украинских военных, сейчас осталось около 200 единиц.

Гуменюк отметила, что оккупанты начали понимать: ВСУ уже успешно сбивают иранские беспилотники. По ее словам, российские военные теперь ищут места запуска БПЛА так, чтобы рядом не было зон огневого контроля ВСУ.

Напомним, партию в 250 беспилотников российская сторона получила от Ирана накануне. По словам президента Владимира Зеленского, чаще всего захватчики используют дроны для нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Как сообщал "Телеграф", самоходные артиллерийские установки Gepard, презентованные ВСУ Германией, являются наиболее эффективным видом вооружения, применяемым против иранских "Шахедов".