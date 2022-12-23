Контрабанда століття: українець намагався незаконно провести через кордон гелікоптер (фото)

Вартість вертольота близько 1 мільйона гривень

Контрабандисти в Україні, намагаючись заробити злочинним шляхом, продовжують дивувати прикордонників. Цього разу далекобійник намагався вивезти з країни справжній вертоліт.

Так, за інформацією Держприкордонслужби, на пункті пропуску "Тиса" було затримано громадянина, який намагався незаконно вивести в Угорщину гелікоптер Ка-26.

"При перевірці прикордонники з митниками виявили, що перевізні документи містять неправдиві відомості про виробника товару", — йдеться у повідомленні.

Пізніше це було підтверджено і судовим експертом.

Літальний апарат вилучено співробітниками ДПСУ. Його оцінили у 924 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній резидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, який підозрюється у роботі на росію, намагався вивезти з країни свої "скарби" на сотні мільйонів гривень. Серед "скарбів" — Скіфське золото та предмети античних часів та Київської Русі.

Також ми повідомляли, що колишнього суперника українця спіймали на контрабанді. Йому висунуто звинувачення у незаконному обігу кокаїну вагою 22 тонни на суму понад 1 млрд доларів.