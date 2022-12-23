Контрабанда века: украинец пытался незаконно "протащить" через границу вертолет (фото)

Стоимость вертолета около 1 миллиона гривен

Контрабандисты в Украине, в попытках заработать преступным путем, продолжают удивлять пограничников. В этот раз дальнобойщик пытался вывезти с территории нашей страны настоящий вертолет.

Так, по информации Госпогранслужбы, на пункте пропуска "Тиса" был задержан гражданин, который пытался незаконно вывести в Венгрию вертолет КА-26.

"При проверке пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара", — говорится в сообщении.

Позже это же было подтверждено и судебным экспертом.

В настоящий момент летательный аппарат был изъят сотрудниками ГПСУ. Отмечается, что его стоимость оценивается в сумму более 924 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший резидент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, который подозревается в работе на россию, пытался вывезти из страны свои "сокровища" на сотни миллионов гривен. Среди "сокровищ" — Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

Также мы сообщали о том, что бывшего соперника украинца поймали на контрабанде. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте кокаина весом 22 тонны на сумму свыше 1 млрд долларов.