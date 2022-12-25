Мобілізація у 2023 році: чи оголосять чергову хвилю після Нового року

Мобілізація йде згідно з планом

В Україні триває загальна мобілізація, а у ЗСУ розповіли про те, як вона проходитиме наступного, 2023 року.

Як розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу в "Укрінформі", в Україні спочатку не було жодних хвиль мобілізації, а тому оголошувати нову ніхто не буде.

Водночас він зазначив, що наразі заклик до лав ЗСУ здійснюється виходячи з потреб Генштабу. Якщо раніше в армію мобілізували більшу кількість військовозобов’язаних, то зараз ця цифра знизилася.

Горбач додав, що всі потрібні фактори вже давно враховані, а запити до центрів комплектації сформовані, тому мобілізація продовжиться згідно з планом без додаткових хвиль.

"Мобілізація відбувається постійно, щодня, планово. Ми, як і до Нового року закликаємо громадян на військову службу, так само призиватимемо і після Нового року", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військовозобов’язаних не підлягає заклику до лав ЗСУ під час воєнного стану.