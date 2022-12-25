Мобилизация в 2023 году: объявят ли очередную волну после Нового года

Мобилизация идет согласно плану

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а в ВСУ рассказали о том, как она будет проходить в следующем, 2023 году.

Как рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга в "Укринформе", в Украине изначально не было никаких волн мобилизации, а потому объявлять новую никто не будет.

Вместе с тем он отметил, что в настоящее время призыв в ряды ВСУ осуществляется исходя из потребностей Генштаба. Если ранее в армию мобилизировали большее количество военнообязанных, то сейчас эта цифра снизилась.

Горбач добавил, что все нужные факторы уже давно учтены, а запросы к центрам комплектации сформированы, поэтому мобилизация продолжится согласно плану без каких-либо дополнительных волн.

"Мобилизация происходит постоянно, ежедневно, планово. Мы, как и до Нового года призываем граждан на военную службу, точно так же будем призывать и после Нового года", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военнообязанных не подлежит призыву в ряды ВСУ во время военного положения.