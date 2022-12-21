Мобилизация продолжается: что ждет мужчин, которые даже не знают, что такое служба в армии

Мобилизационные мероприятия проходят в стране планово и ежедневно

С 24 февраля в Украине началась постепенная мобилизация, объявленная в рамках указа президента Украины Владимира Зеленского. Однако, несмотря на надежду большинства, никаких мобилизационных "волн" в стране не было и на службу постепенно забирали всех, кто способен и хочет защищать Родину от врага, предпочитая тех, кто имеет за спиной боевой опыт. Учитывая это, "Телеграф" решил разобраться, что ждет после призыва украинцев, у которых нет военного опыта.

Как рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, на сегодняшний день в Украине призывают на службу тех граждан, которые не проходили военную службу. В то же время, эта категория граждан в обязательном порядке отправляется на обучение в учебные центры и высшие военные учебные заведения. Сроки индивидуальной подготовки — не менее месяца. Уже после, в зависимости от сложностей специальности, сроки подготовки могут увеличиваться.

В зависимости от специальности предоставляется иногда дополнительный месяц или два-два с половиной для обучения. в то же время, проводятся занятия на полигонах и других участках местности. Такая подготовка (индивидуальная и коллективная одновременно) занимает 2-3 месяца и больше", – пояснил он.

Также Горбач добавил, что все граждане проходят подготовку и боевое согласование в обязательном порядке, даже при условии, что они уже проходили срочную службу или имеют опыт выполнения боевых задач.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких случаях военнообязанный имеет право проигнорировать повестку в военкомат.

Также напомним, могут ли быть призваны в армию граждане, обладающие инвалидностью.