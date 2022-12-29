Данілов зробив гучну заяву щодо української армії на території росії

Данілов дав черговий привід росії для тривоги

Українська армія для захисту своєї території робитиме все, що необхідно і може виявитися там, де вважатиме за потрібне. Навіть незважаючи на чиюсь "роздратованість".

Так, відповідаючи на запитання журналіста під час інтерв’ю виданню "Kyiv Post" про те, чи може українська армія опинитися на території росії для захисту нашої країни, секретар РНБО України Олексій Данілов відповів ствердно, наголосивши, що ЗСУ нікого ні про що не запитуватимуть в питаннях захисту держави.

"Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважаємо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", — Заявив Данілов.

Варто зазначити, що раніше Олексій Данілов заявляв, що росія має припинити існування як країна у нинішніх кордонах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Данілов оцінив прогноз Буданова щодо кінця війни, а також назвав нову загрозу.

Також ми повідомляли про те, що секретар РНБО Олексій Данілов дав похмурий прогноз щодо пожеж у росії, але водночас додав, що не може розповісти, хто причетний до інцидентів.