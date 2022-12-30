"Я навчився розмовляти матюками": Резніков відверто розповів про себе і про те, чи лається Залужний

Високопоставлені українські чиновники часом лаються матом навіть при підлеглих

Якщо начальство розмовляє з вами матюком, це не означає, що воно вас не поважає. Глава Міноборони Олексій Резніков розповів, що за час війни його словниковий запас поповнився нецензурною лайкою.

Таємницями кулуарного життя Олексій Резніков поділився в інтерв’ю Lb.ua.

У підпорядкуванні глави Міноборони багато людей, і часом емоції беруть гору. Міністр розповів, що за час війни навчився лаятись матом і часом застосовує міцне слівце у розмові зі своїми підлеглими.

"Коли емоційно старше начальство висловлює свою думку, це не означає, що воно не любить того, кому воно висловлює цю думку. Я навчився розмовляти матом зі своїми заступниками міністра, тільки всіх дуже поважаю. У мене три генерали, колишні вже, і цивільні. Я з усіма ними на "ви", але можу іноді матом. Це прискорене повідомлення сигналу, так скажемо", — поділився міністр оборони України.

Також він розповів, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж може іноді лаятися у розмові з підлеглими. З деякими він на "ти" і по-батькові, і в розмові часом може не стримувати емоцій.

Водночас він спростував чутки про те, що Залужний підвищив голос на Зеленського в одній із розмов.

"Я цього не чув. Це хтось придумав", — сказав Олексій Резніков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії проти Залужного порушили кримінальну справу. Причину росіяни вигадали неймовірну.