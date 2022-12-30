"Я научился разговаривать матом": Резников разоткровенничался о себе и о том, ругается ли Залужный

Высокопоставленные украинские чиновники порой ругаются матом даже при подчиненных

Если начальство разговаривает с вами матом, это не значит, что оно вас не уважает. Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что за время войны его словарный запас пополнился нецензурной бранью.

Тайнами кулуарной жизни Алексей Резников поделился в интервью Lb.ua.

В подчинении главы Минобороны много людей, и порой эмоции берут верх. Министр рассказал, что за время войны научился ругаться матом и порой применяет крепкое словцо в разговоре со своими подчиненными.

"Когда эмоционально старшее начальство выражает свое мнение, это не значит, что оно не любит того, кому оно выражает это мнение. Я научился разговаривать матом со своими замминистра, только всех очень уважаю. У меня три генерала, бывших уже, и гражданские. Я со всеми ими на "вы", но могу иногда матом. Это ускоренное донесение сигнала, так скажем", — поделился министр обороны Украины.

Также он рассказал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже может иногда ругнуться в разговоре с подчиненными. С некоторыми он на "ты" и по отчеству, и в разговоре порой может не сдерживать эмоций.

Вместе с тем он опроверг слухи о том, что Залужный повысил голос на Зеленского в одном из разговоров.

"Я этого не слышал. Это кто-нибудь придумал", — сказал Алексей Резников.

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