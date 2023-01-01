Далі пора авіацію та танки: дипломати США показали чітку позицію щодо росії у новорічну ніч

Американські дипломати визначили фразу про російський військовий корабель цитатою року

Протягом 31 грудня і навіть після бою курантів Україна зазнала обстрілів з боку росіян. Коли над Києвом збивали ворожі дрони, американські дипломати ховалися в бомбосховищі.

На сторінці посольства США у Києві розповіли, що навіть встигли провести невелике опитування у ці хвилини.

Американські дипломати ховалися у підвалі через атаку росіян на столицю. Під час тривоги вони влаштували опитування на тему улюбленої цитати 2022 року.

Як не дивно, більшість голосів одержала легендарна фраза з не менш легендарного острова Зміїний — "Російський військовий корабель, йди…". Саме так відповіли українські прикордонники на пропозицію російських окупантів здатися.

Цей пост не залишив байдужим коментаторів, більшість із яких просили допомогу для України:

Так, вистачить уже з х**лом у дипломатію грати. Усім буде краще без чекістського сословія.

Тепер потрібно "підвальні" відчуття від шахедів довести до керівництва США.

Друзі, чи можна трохи наступального озброєння?

Будь ласка, F-16 (американські винищувачі — прим. ред.).

З новим роком і Різдвом. Разом до Перемоги. Дякую за підтримку та допомогу.

Дайте зброю, щоби розфігачити москву!

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