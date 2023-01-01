Дальше пора авиацию и танки: дипломаты США показали четкую позицию по россии в новогоднюю ночь

Американские дипломаты определили фразу про русский военный корабль цитатой года

На протяжении 31 декабря и даже после боя курантов Украина подвергалась обстрелам со стороны россиян. В то время, как над Киевом сбивали вражеские дроны, американские дипломаты прятались в бомбоубежище.

На странице посольства США в Киеве рассказали, что даже успели провести небольшой опрос в эти минуты.

Американские дипломаты прятались в подвале из-за атаки россиян на столицу. Во время тревоги они устроили опрос на тему любимой цитаты 2022 года.

Как ни странно, большинство голосов получила легендарная фраза с не менее легендарного острова Змеиный — "Русский военный корабль, иди…". Именно так ответили украинские пограничники на предложение российских оккупантов сдаться.

Этот пост не оставил равнодушным комментаторов, большинство из которых просили помощь для Украины:

Да, хватит уже с х**лом в дипломатию играть. Всем будет лучше без чекистского сословия.

Теперь нужно "подвальные" ощущения от шахедов довести до руководства США

Друзья, можно немного наступательного вооружения?

Пожалуйста, F-16 (американские истребители — при.ред).

С Новым годом и Рождеством. Вместе к Победе. Спасибо за поддержку и помощь.

Дайте оружие, чтобы расфигачить москву!

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