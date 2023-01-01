Дальше пора авиацию и танки: дипломаты США показали четкую позицию по россии в новогоднюю ночь
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Американские дипломаты определили фразу про русский военный корабль цитатой года
На протяжении 31 декабря и даже после боя курантов Украина подвергалась обстрелам со стороны россиян. В то время, как над Киевом сбивали вражеские дроны, американские дипломаты прятались в бомбоубежище.
На странице посольства США в Киеве рассказали, что даже успели провести небольшой опрос в эти минуты.
Американские дипломаты прятались в подвале из-за атаки россиян на столицу. Во время тревоги они устроили опрос на тему любимой цитаты 2022 года.
Как ни странно, большинство голосов получила легендарная фраза с не менее легендарного острова Змеиный — "Русский военный корабль, иди…". Именно так ответили украинские пограничники на предложение российских оккупантов сдаться.
Этот пост не оставил равнодушным комментаторов, большинство из которых просили помощь для Украины:
- Да, хватит уже с х**лом в дипломатию играть. Всем будет лучше без чекистского сословия.
- Теперь нужно "подвальные" ощущения от шахедов довести до руководства США
- Друзья, можно немного наступательного вооружения?
- Пожалуйста, F-16 (американские истребители — при.ред).
- С Новым годом и Рождеством. Вместе к Победе. Спасибо за поддержку и помощь.
- Дайте оружие, чтобы расфигачить москву!
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