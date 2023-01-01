Що взяти із собою у навчальну частину: поради військовослужбовця

Танк із собою брати не доведеться, а ось термос і зубну щітку все ж таки варто

Після початку російського вторгнення українцям масово почали приходити повістки до центрів комплектації (військкомати), а оскільки багато з них не мали жодного досвіду проходження військової служби, то для них постало головне питання — що треба взяти з собою у навчальну частину?

Відповісти на це запитання спробував користувач TikTok під псевдонімом Позитивний мох, який оприлюднив коротке відео з порадами одного з військовослужбовців.

Зокрема він рекомендує взяти із собою:

мило;

шампунь;

зубну щітку;

рушник;

металеву чашку та тарілку;

термос або термочашку;

Для людей, які палять і п’ють каву, необхідно також взяти багато сигарет і власне кави. І головна порада полягає в тому, щоб запастися стресостійкістю.

Поділилися своїми рекомендаціями інші користувачі мережі.

Нагадаємо, в Україні все частіше почали вручати повістки у громадських місцях. Представники ТЦК пояснюють, що це необхідно тому, що чоловіки забувають, що вони повинні самі бути центрами комплектації для уточнення даних про себе. Крім того, там кажуть, що лише близько 5% усіх чоловіків, яким вручають повістки, після цього призиваються до армії.