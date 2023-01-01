Что взять с собой в учебную часть: советы военнослужащего
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Танк с собой брать не придется, а вот термос и зубную щетку все же стоит
После начала российского вторжения украинцам массово начали приходить повестки в центры комплектации (военкоматы), а поскольку многие из них не имели никакого опыта прохождения воинской службы, то для них возник главный вопрос — что надо взять с собой в учебную часть?
Ответить на этот вопрос попытался пользователь TikTok под псевдонимом Позитивный мох, который обнародовал короткое видео с советами одного из военнослужащих.
В частности он рекомендует взять с собой:
- мыло;
- шампунь;
- зубную щетку;
- полотенце;
- металлическую чашку и тарелку;
- термос или термочашку;
Для курящих и пьющих кофе необходимо также взять много сигарет и кофе. И главный совет заключается в том, чтобы запастись стрессоустойчивостью.
@pozitivnyi_moh Є що додати ?)#зсу #україна #учєбка ♬ оригинальный звук - Позитивный Мох ))
Поделились своими рекомендациями и другие пользователи сети.
Напомним, в Украине все чаще начали вручать повестки в общественных местах. Представители ТЦК объясняют, что это необходимо потому, что мужчины забывают, что они обязаны сами являться в центры комплектации для уточнения данных о себе. Кроме того, там говорят, что лишь около 5% всех мужчин, которым вручают повестки, после этого призываются в армию.