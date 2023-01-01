Что взять с собой в учебную часть: советы военнослужащего

Танк с собой брать не придется, а вот термос и зубную щетку все же стоит

После начала российского вторжения украинцам массово начали приходить повестки в центры комплектации (военкоматы), а поскольку многие из них не имели никакого опыта прохождения воинской службы, то для них возник главный вопрос — что надо взять с собой в учебную часть?

Ответить на этот вопрос попытался пользователь TikTok под псевдонимом Позитивный мох, который обнародовал короткое видео с советами одного из военнослужащих.

В частности он рекомендует взять с собой:

мыло;

шампунь;

зубную щетку;

полотенце;

металлическую чашку и тарелку;

термос или термочашку;

Для курящих и пьющих кофе необходимо также взять много сигарет и кофе. И главный совет заключается в том, чтобы запастись стрессоустойчивостью.

Поделились своими рекомендациями и другие пользователи сети.

Напомним, в Украине все чаще начали вручать повестки в общественных местах. Представители ТЦК объясняют, что это необходимо потому, что мужчины забывают, что они обязаны сами являться в центры комплектации для уточнения данных о себе. Кроме того, там говорят, что лишь около 5% всех мужчин, которым вручают повестки, после этого призываются в армию.