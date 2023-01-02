"Це агонія": Єрмак пояснив суть нічних атак дронів росії

Тактика росіян не спрацює, переконаний представник президента

росія та її т.зв. "друга армія світу" робить усе можливе, аби знищити українську енергоінфраструктуру. Ще з жовтня країна-агресор гатить ракетами і запускає дрони по енергетичних об'єктах, однак марно, адже Україна отримала більше сучасних систем протиповітряної оборони, які захищають небо над мирними містами.

Про це у понеділок, 2 січня, у своєму Telegram-каналі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, зазначивши, що тактика нічних запусків іранських дронів ("Шахеди" — Ред.) по Україні виглядає агонією. За його словами, спроби росіян знайти нові маршрути для ударів по об'єктах енергосистеми не спрацьовують, адже українське небо поступово перетворюється на потужний щит.

"Тактика нічних польотів балалайок виглядає агонією. Вони хотіли знищити нашу енергоінфраструктуру ще в жовтні, але не змогли. Ми отримали більше сучасних систем ППО. Вони кинули багато зусиль на ракети та БПЛА в листопаді та грудні, щоб ми зустрічали новий рік у темряві і в них не вийшло. Зараз вони шукають маршрути і спроби, щоб хоч якось нас вколоти, але їхня тактика терору не спрацює. Наше ж небо перетвориться на щит", — йдеться у публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уночі 30 грудня російські окупанти вкотре атакували Київ іранськими дронами, однак силам протиповітряної оборони, отриманим від Німеччини, вдалося успішно знищити десять ворожих безпілотників.