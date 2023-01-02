Дуже емоційно: українці оцінили новорічне звернення Зеленського, результати опитування

Мешканцям України сподобалося звернення президента у новорічну ніч

Українці високо оцінили новорічне привітання президента Володимира Зеленського, назвавши його цікавим, надихаючим та емоційним.

Про це можна судити за результатами соціологічного опитування, яке провела компанія Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology.

Зазначається, що опитування проводилося серед людей віком 18+, а вибірка є репрезентативною за віком та регіоном проживання. Лише 6,8% респондентів зазначили, що не дивилися звернення і не планують, тоді як 73,7% зауважили, що уважно слухали Зеленського.

77,5% оцінили виступ президента на 5 балів за п’ятибальною шкалою, при цьому результати розподілилися рівномірно у розрізі вікових груп та регіону проживання.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group.

Як повідомлялося раніше, згідно з опитуванням більша частина українців на новий рік загадали бажання про якнайшвидшу перемогу України над російськими загарбниками.

Крім того, в Україні спостерігається тенденція до повернення до коріння, оскільки більшість перестала вважати символом Нового року радянського Діда Мороза, віддавши перевагу Святому Миколаю.