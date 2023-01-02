Очень эмоционально: украинцы оценили новогоднее обращение Зеленского, результаты опроса

Жителям Украины понравилось обращение президента в новогоднюю ночь

Украинцы высоко оценили новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, назвав его интересным, вдохновляющим и эмоциональным.

Об этом можно судить по результатам социологического опроса, который провела компания Active Group при помощи онлайн-панели "SunFlower Sociology".

Отмечается, что опрос проводился среди людей в возрасте 18+, а выборка является репрезентативной по возрасту и региону проживания. Лишь 6,8% респондентов отметили, что не смотрели обращение и не планируют, в то время как 73,7% отметили, что внимательно слушали Зеленского.

77,5% оценили выступление президента на 5 балов по пятибалльной шкале, при этом результаты распределились равномерно в разрезе возрастных групп и региона проживания.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Как сообщалось ранее, согласно опросу более половины украинцев на новый год загадали желание о скорейшей победе Украины над российскими захватчиками.

Кроме того, в Украине наблюдается тенденция к возвращению к истокам, поскольку большинство перестало считать символом Нового года советского Деда Мороза, отдав предпочтение Святому Николаю.