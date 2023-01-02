Новий ключовий етап: військовий дав прогноз щодо війни на 2023 рік

Незабаром в Україні може розпочатися новий етап війни

Окупаційні війська провалили свою програму-мінімум з операції у Бахмуті. У цей же час на Україну чекає її чергова перемога.

Військовий Євген Дикий в інтерв’ю "Телеграфу" зробив свій прогноз щодо подальшого розвитку подій на фронті в Україні. За його словами, наразі триває п’ята перемога ЗСУ (про чотирьох попередніх експерт також розповів в інтерв’ю), проте вона все ще не завершилася.

"Маю на увазі стратегічну перемогу в Бахмуті. Вже очевидно, що до Нового року Бахмут не впав", — пояснив Дикий.

Експерт вважає, що саме падіння Бахмута брали собі за мету окупаційні війська росії. Також він додав, що, на його думку, за кілька тижнів "стане очевидним, що Бахмут взагалі не впаде".

"Це можна буде вважати п’ятим ключовим етапом цієї війни, який буде можливим у 2023-му", — заявив Дикий.

Більше про перемоги ЗСУ, та прогнози щодо майбутньої війни в Україні ви можете прочитатив інтерв’ю Євгена Дикого "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в українській розвідці розповіли, як можуть розвиватися події на війні в Україні у 2023 році.

Також ми повідомляли, що відставний генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе зробив прогноз щодо війни росії з Україною.