Так було з багатьма диктаторами: генерал передбачив путіну сумне майбутнє

путін може незабаром втратити підтримку російського народу

Бравурні висловлювання диктатора володимира путіна про війну на тлі нових поразок його армії на фронті здаватимуться російському народу ще більш непереконливими та безглуздими. Незабаром це може призвести до краху правлячого режиму росії.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав генерал армії України, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, путін може втратити ту велику підтримку народу, яку, як диктатор вважає, має досі. Таке відбувалося з багатьма диктаторами.

"Коли у росіян будуть чергові провали, нові поразки на фронті (а вони будуть), бравурні заяви путіна стануть виглядати ще безглуздішими. І та велика підтримка, яка у нього була і, як він вважає, ще є, може різко впасти. Так було з багатьма диктаторами у різні роки", — зазначив Маломуж.

Наприклад, генерал навів румунського президента Чаушеску. Потужна підтримка, яку він мав у лавах партії та серед громадян, випарувалася, коли стало відомо, що президент займається репресіями, фактично знецінив європейські перспективи Румунії.

"Через буквально кілька тижнів його було страчено. Від любові до ненависті, особливо в політиці – один крок", – підкреслює Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше Марк Фейгін розповів, чи бачить російське суспільство помилки диктатора путіну, яких він припускає одну за одною, при цьому роблячи нові безглузді заяви.