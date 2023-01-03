Українців чекає незвичайна зима: з’явився прогноз на січень та лютий

Українців чекають погодні гойдалки та багато снігу

В Україні зима сезону 2022-2023 років холодною не буде, проте зовсім морозів уникнути не вдасться. Загалом же минулий грудень добре ілюструє те, що чекає на українців у січні та лютому.

Як говориться в прогнозах Gismeteo і Meteoprog, січень у нашій країні буде досить хаотичним з періодами різких похолодань і потеплінь, а лютий стане стабільнішим з легкими холодами на початку місяця та потеплінням ближче до початку календарної весни.

У західних областях погода в січні залишатиметься теплою до 20-х чисел, коли стовпчики термометра підуть у мінус і залишатимуться там аж до початку лютого.

Погода у Львові на січень

Погода у Львові на лютий

Більш хаотична січнева погода чекає на жителів центральних областей, де очікується кілька хвиль похолодань та потеплінь. А ось чого буде багато, то це снігу й особливо наприкінці січня та на початку лютого.

Погода у Києві на січень

Погода в Києві на лютий

У східних областях січень буде найбільш прохолодним, а в окремі дні варто очікувати, що вдень температура повітря може опуститися нижче -10 градусів, а вночі взагалі підійти до позначки -20.

Погода в Харкові на січень

Погода в Харкові на лютий

Погода в Дніпрі на січень

Погода в Дніпрі на лютий

Жителям південних областей пощастить більше, там температура повітря залишатиметься у плюсових значеннях і протягом усього січня та лютого, з рідкісними винятками.

Погода в Одесі на січень

Погода в Одесі на лютий

Як повідомлялося раніше, у березні на українців чекає потепління, проте місцями нічні заморозки зберігатимуться аж до кінця місяця.