Украинцев ждет необычная зима: появился прогноз на январь и февраль

Украинцев ждут погодные качели и много снега

В Украине зима сезона 2022-2023 годов холодной не будет, однако совсем морозов избежать не удастся. В целом же прошедший декабрь хорошо иллюстрирует то, что ожидает украинцев в январе и феврале.

Как говорится в прогнозах Gismeteo и Meteoprog, январь в нашей стране будет весьма хаотичным с периодами резких похолоданий и потеплений, а февраль станет более стабильным с легкими холодами в начале месяца и потеплением ближе к началу календарной весны.

В западных областях погода в январе будет оставаться теплой вплоть до 20-х чисел, когда столбики термометра уйдут в минус и будут оставаться там вплоть до начала февраля.

Погода во Львове на январь

Погода во Львове на февраль

Более хаотичная январская погода ждет жителей центральных областей, где ожидается несколько волн похолоданий и потеплений. А вот чего будет много, так это снега и особенно в конце января и начале февраля.

Погода в Киеве на январь

Погода в Киеве на феварль

В восточных областях январь будет наиболее прохладным, а в отдельные дни стоит ожидать, что днем температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов, а ночью и вовсе подойти к отметке в -20.

Погода в Харькове на январь

Погода в Харькове на феварль

Погода в Днепре на январь

Погода в Днепре на феварль

Жителям южных областей повезет больше, там температура воздуха будет оставаться в плюсовых значениях и в течение всего января и всего февраля, с редкими исключениями.

Погода в Одессе на январь

Погода в Одессе на феварль

Как сообщалось ранее, в марте украинцев ждет потепление, однако местами ночные заморозки будут сохраняться вплоть до конца месяца.