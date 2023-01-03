Укр

Украинцев ждет необычная зима: появился прогноз на январь и февраль

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Зима
Зима

Украинцев ждут погодные качели и много снега

В Украине зима сезона 2022-2023 годов холодной не будет, однако совсем морозов избежать не удастся. В целом же прошедший декабрь хорошо иллюстрирует то, что ожидает украинцев в январе и феврале.

Как говорится в прогнозах Gismeteo и Meteoprog, январь в нашей стране будет весьма хаотичным с периодами резких похолоданий и потеплений, а февраль станет более стабильным с легкими холодами в начале месяца и потеплением ближе к началу календарной весны.

В западных областях погода в январе будет оставаться теплой вплоть до 20-х чисел, когда столбики термометра уйдут в минус и будут оставаться там вплоть до начала февраля.

Погода во Львове на январь
Погода во Львове на январь
Погода во Львове на февраль
Погода во Львове на февраль

Более хаотичная январская погода ждет жителей центральных областей, где ожидается несколько волн похолоданий и потеплений. А вот чего будет много, так это снега и особенно в конце января и начале февраля.

Погода в Киеве на январь
Погода в Киеве на январь
Погода в Киеве на феварль
Погода в Киеве на феварль

В восточных областях январь будет наиболее прохладным, а в отдельные дни стоит ожидать, что днем температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов, а ночью и вовсе подойти к отметке в -20.

Погода в Харькове на январь
Погода в Харькове на январь
Погода в Харькове на феварль
Погода в Харькове на феварль
Погода в Днепре на январь
Погода в Днепре на январь
Погода в Днепре на феварль
Погода в Днепре на феварль

Жителям южных областей повезет больше, там температура воздуха будет оставаться в плюсовых значениях и в течение всего января и всего февраля, с редкими исключениями.

Погода в Одессе на январь
Погода в Одессе на январь
Погода в Одессе на феварль
Погода в Одессе на феварль

Как сообщалось ранее, в марте украинцев ждет потепление, однако местами ночные заморозки будут сохраняться вплоть до конца месяца.

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#Украина #Погода #Прогноз погоды